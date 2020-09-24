Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü - Son Dakika

Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi.

Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü, System.String[]

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişi vurularak öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yonhap'a göre, Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesiyle vurularak öldürülen Park Wang-ja sonrası Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde denetleme görevi esnasında aniden kaybolan yetkilinin 20'ye yakın deniz ve hava unsuruyla arandığı ancak bulunamadığı açıklanmıştı.

Kuzey Kore, Balıkçılık, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 06:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim         
22:59
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Kılıçdaroğlu, CHP'deki Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz         
21:25
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 07:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei