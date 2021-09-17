Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika

- Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini yayınladı

TOKYO - Kuzey Kore, dün yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaşırken, görüntülerde füzenin trenden fırlatıldığı görüldü.

Mart ayından bu yana ilk füze denemesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğini duyuran Kuzey Kore, dün ülkenin doğu kıyılarında bir füze denemesi daha gerçekleştirmişti. Kuzey Kore füzenin fırlatılış görüntüleri paylaşırken, denemede ilginç bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Görüntülerde füzenin trenden fırlatıldığı görüldü. Kuzey Kore, 800 kilometre uzaktaki bir hedefin isabetli bir şekilde vurulduğunu açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın dün ülkenin doğu kıyısından 2 yeni füze ateşlediğini duyurmuştu. Füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki suların üzerinde seyrettiği açıklanmış, detaylı veri analizinin sürdüğü ifade edilmişti. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de füzelerin Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki sularda seyrederek Japonya sularının dışına düştüğünü belirtmişti. Hiçbir gemi veya uçağın hasar görmediği kaydedilmişti.

"Japonya ve bölge için tehdit"

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son zamanlarda tekrarlanan balistik füze ve silah denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir sorundur" denilmiş, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Pyongyang'ın denemelerini sert bir şekilde eleştirmişti. Suga, "Kuzey Kore'nin füzeleri Japonya ve bölge için bir tehdittir" ifadelerini kullanmıştı.

Kritik zirvenin ardından geldi

Kuzey Kore, mart ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta sonu yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, uzun menzilli füzelerin cumartesi ve pazar günlerinde başarı ile test edildiği açıklanmıştı. İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe katederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı kaydedilirken, yaşanan gelişme olası bir saldırıda Japonya'nın hedef alınabileceği endişesine neden olmuştu. Uluslararası kamuoyunu alarma geçiren denemenin ardından dün Japonya Okyanusya ve Asya Bürosu Genel Direktörü Takehiro Funakoshi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sumg Kim ve Güzey Kore'yi temsilen Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Sorumlusu Noh Kyu Duk Tokyo'da bir araya gelerek Pyongyang'ın bölgede gerilimi artıran son girişimlerini masaya yatırmıştı.