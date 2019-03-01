Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore, Trump'a Tepkili

Kuzey Kore, Trump'a Tepkili

1 saat önce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, anlaşma olmadan biten Vietnam zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni müzakereler talep etse dahi bundan sonraki müzakereleri yeniden başlatmanın artık çok zor olacağını ve Kuzey Kore'nin duruşunun değişmeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore, Trump'a Tepkili, System.String[]
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, anlaşma olmadan biten Vietnam zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni müzakereler talep etse dahi bundan sonraki müzakereleri yeniden başlatmanın artık çok zor olacağını ve Kuzey Kore'nin duruşunun değişmeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Hanoi'de gazetecilerin karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hanoi'deki müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki ifadelerine tepki göstererek "ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelerin başarısız olduğu konusundaki açıklamaları kendi ifadeleri ile çelişiyor" dedi.

Ri Yong Ho, Kuzey Korelilerin Trump'ın teklifi karşısında çok daha fazlasını önerdiğini ve daha azını istediğini söyledi. Bundan sonra müzakereleri yeniden başlatmanın artık çok daha zor olacağını belirten Bakan Ri Yong Ho, " Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifimizi kabul etmeye hazır olmadığı açıkça belli oldu. ABD gelecekte tekrar müzakere teklif etse bile, teklifimiz asla değişmeyecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, uygulanan ekonomik yaptırımların kısmen kaldırılmasını istedi. Buna karşılık Trump, Kim Jong Un'a Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisi Yongbyan'ı sökmeyi teklif ettiğini söyledi. Ancak Kim, Kuzey Kore'nin nükleer bomba stoğundan, füzelerinden vazgeçmeyi taahhüt etmeyeceğini söyledi. Kuzey Kore'nin ABD uzmanları tarafından gözlemlenen Yongbyan tesisinin etrafındaki plütonyum ve uranyum dahil olmak üzere tüm nükleer malzeme üretimini kalıcı olarak kaldırmayı teklif etti. Kim Jong Un ise yaptırımların yalnızca kısmının kaldırılmasını istedi" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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