Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Trump'ın açıklamasından memnun
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Kuzey Kore Trump'ın açıklamasından memnun

51 dakika önce

Kuzey Koreli diplomat Kim Myong Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelerdeki çıkmazın aşılması amacıyla "yeni bir yöntemin" benimsenebileceği açıklamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Trump'ın açıklamasından memnun, System.String[]

Kuzey Koreli diplomat Kim Myong Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelerdeki çıkmazın aşılması amacıyla "yeni bir yöntemin" benimsenebileceği açıklamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, diplomat Kim Myong Gil, ABD ile çalışma düzeyinde görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlayacağıyla ilgili ümitli olduğunu belirterek, Trump'ın nükleer müzakerelerdeki çıkmazın aşılması amacıyla "yeni bir yöntemin" benimsenebileceği açıklamasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Kim, "Başkan Trump'ın Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin daha pratik açıdan ele alınması yönündeki kararından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Kuzey Koreli diplomat Kim ayrıca Trump'ın John Bolton'un, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden alınması kararını olumlu bulduklarını da söyledi.

- Trump'tan Bolton'a sert sözler


Uzun süredir özellikle Venezuela ve İran konusunda Trump ile anlaşamadığı ileri sürülen John Bolton, 10 gün önce görevden alınmıştı.


Trump, bunun ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendirerek, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulamış, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." demişti.


Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayan Trump, Bolton'ı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti.

Kim'den Trump'a davet


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etmişti. Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanı'nı Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.


Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.


İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubat ayında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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