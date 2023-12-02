Kuzey Kore: Uydu operasyonlarımıza herhangi bir dış müdahalenin savaş ilanı olacağını söyledi

Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, uydu operasyonlarına yapılacak herhangi bir müdahaleyi savaş ilanı olarak değerlendireceğini ve stratejik varlıklarına yönelik herhangi bir saldırının yakın olması durumunda savaş caydırıcılığını harekete geçireceğini söyledi.

Devlet medyası KCNA'nın Kuzey Kore savunma bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Pyongyang, ABD'nin uzaya yapacağı herhangi bir müdahaleye ABD casus uydularının varlığını ortadan kaldırarak karşılık verecek.

"ABD'nin, en son teknolojileri yasadışı ve adaletsiz bir şekilde silahlandırarak egemen bir devletin meşru topraklarını ihlal etmeye çalışması durumunda, Kuzey Kore, ABD casus uydularının yaşayabilirliğini baltalamak veya yok etmek için meşru müdafaa amacıyla duyarlı eylem tedbirleri almayı değerlendirecektir." açıklamada söyledi.

DPRK, Kuzey'in resmi adı olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin baş harfleridir.

Kuzey Kore, ABD anakarası, Japonya ve ABD'nin Guam bölgesindeki askeri tesislerin fotoğraflarını ileten ilk askeri casus uydusunu 21 Kasım'da başarıyla fırlattığını açıkladı.

ABD Uzay Komutanlığı sözcüsü, Washington'un Kuzey Kore uydusunun keşif operasyonlarını kesintiye uğratma kabiliyetinin olup olmadığı sorulduğunda, ABD'li yayıncı RFA'ya göre ABD'nin çeşitli araçlar kullanarak düşmanın uzay kabiliyetlerini inkar edebileceğini söyledi.

Cumartesi günü ilerleyen saatlerde, Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Koreli bir uluslararası ilişkiler analistinin, uydu göndermenin suç sayılması halinde "dünyanın en büyük uydu sahibi ABD'nin" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile yüzleşmesi gerektiğini savunan bir yorumunu yayınladı.