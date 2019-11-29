Kuzey Kore yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı

Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne doğru iki füze ateşlendiğini doğruladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katılımıyla "süper-büyük çoklu roketatar" testinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Haberde, Savunma Bilimi Akademisince roketatarın savaş kapasitesini denemek amaçlı test atışlarının yapıldığı belirtilerek, Kim'in sonuçlardan memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Denemenin, roketatar sisteminin askeri ve teknik üstünlüğünü, güvenilirliğini kanıtladığı işaret edilirken, Kuzey Kore Halk Ordusu, silahlı kuvvetlerin askeri ve teknik olarak güçlenmesi adına çok güçlü silah ve ekipmanların geliştirilmesinden ötürü şükranlarını dile getirdiği vurgulandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, test atışlarındaki füzelerin yaklaşık 380 kilometrelik mesafeye ulaştığını belirterek, denemenin yarımadadaki gerginliği hafifletme çabalarına yardımcı olmayacağını kaydetti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise, Kuzey Kore'yi tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulunarak, ilişkilerin diyalog ve iş birliğiyle geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi, son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.

"Kuzey Kore, eski davranışlarına dönebileceğini gösterme niyetinde"

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisince (NIS) Güney Kore milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kuzey Kore'nin en son yapılan silah testinin "önceden belirlenmiş" olduğu ve ülkenin provokatif eylemlerini "çeşitli şekillerde" sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Güney Kore Meclisinin istihbarattan sorumlu komisyona konuya ilişkin bilgilendirme yapan NIS Direktörü Suh Hoon, "Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye müzakerelerden sonuç alamaması durumunda eski davranışlarına dönebileceğini gösterme niyetindedir." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubatta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ilk gününde kesilmiş; Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, Stockholm'deki görüşmelere ilişkin, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi kırdılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.