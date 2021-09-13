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Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

13.09.2021 02:41
Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu, System.String[]

Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devlet medyasında yer alan habere göre, füze denemesi Cumartesi ve Pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler, 1500 kilometreden fazla mesafe kat etti.

Bu füze denemeleriyle ilgili henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi.

Pyongyang son büyük füze denemesini, geçen Ocak ayında, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden saatler sonra yapmıştı.

Kuzey Kore'ye, balistik füze ve nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

Füze denemelerine ilişkin yapılan haberde, iki denemede de ülkenin kara suları içinde belirlenen hedeflerin "başarı ile" vurulduğu açıklandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları ABD ile ilişkilerinde derin sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Eski Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lider Kim Jong-un arasında üç görüşme gerçekleşti ancak bu temaslardan somut sonuçlar çıkmadı.

ABD'nin Kuzey Kore ile iletişim kurma girişimleri, " New York Kanalı" olarak adlandırılan Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği üzerinden yapılıyor.

Füzenin fotoğrafları da yayımlandı

Yapılan son füze denemeleri, ülkenin silah programındaki aşamalı gelişmenin sürdüğünü gösterdiği şeklinde değerlendiriliyor.

İktidardaki İşçi Partisi'nin gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan haberde, yeni uzun menzilli balistik füzenin fotoğrafları da yer aldı.

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, son denemede kullanılan füzenin iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu duyurdu.

Ajanstaki açıklamada, bu yeni tip füze için, "düşman güçlere karşı, etkili bir caydırıcı daha elde etme noktasında önemli olduğu" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yer almadığı haberde, denemenin iktidar partisinin önde gelen isimlerinden Pak Jong Chon tarafından izlendiği açıklandı.

Pyongyang yanıt vermiyor

Bu füze denemesi, önemli nükleer silahsızlanma toplantısından bir gün önce yapılması ile de dikkat çekti. ABD, Güney Kore ve Japonya arasında, Tokyo'da yapılacak toplantıda, Kuzey Kore'yi görüşme masasına çekmek için adımlar tartışılacak.

Biden yönetimi, Pyongyang ile nükleer silahsızlanma konusunda diplomasi kanallarını kullanmaya açık olduğunu duyurdu. Ancak Beyaz Saray, yaptırımların hafifletilmesi noktasında bir taahhüt vermiyor.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Koreli yetkililerle istedikleri yerde buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu
Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu - Son Dakika
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