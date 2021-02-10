Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddiası - Son Dakika

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddiası

10.02.2021 06:13
Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddiası, System.String[]

NEW Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı ileri sürüldü.

NEW Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı ileri sürüldü.

CNN'e sadece belirli bir bölümü sızdırılan gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçen yıl ülkenin "nükleer ve balistik füze programını desteklemek" için milyonlarca dolar kripto para çaldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının nükleer program ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak için finansal kurumlara karşı "operasyonlar yürüttüğü" ifade edilen raporda, ismi açıklanmayan bir BM üyesi ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 316,4 milyon dolar dijital kripto para çaldığını iddia etti.

AA muhabirinin 9 Şubat'ta sadece bazı bölümlerine ulaştığı aynı raporda ise Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirilmişti.

Raporda Kuzey Kore'nin askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergilediği belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu ifade edilen raporda, Pyongyang'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığı ve balistik füze altyapısını geliştirdiğine dikkat çekilmişti.

Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, BM uzmanlarının Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedilmişti.

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesi uzmanlarının hazırladığı gizli raporun yayımlanıp yayımlanmayacağı ise bilinmiyor.

Kuzey Kore, Nükleer, Kripto, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddiası - Son Dakika


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