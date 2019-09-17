Kuzey Koreli denizciler Rus sınır muhafızlarına ateş açtı: 3 yaralı

Kuzey Koreli denizcilerin ateş açması sonucu 3 Rus sınır muhafızı yaralandı. Bunun üzerine Rusya gemiye el koydu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli denizcilerin Rus karasularında balık avladıkları için kendilerine müdahale eden Rus sınır muhafızlarına ateş açtığı belirtildi. FSB, Kuzey Kore'ye ait gemiden ateş açılması sonucu 3 sınır muhafızının yaralandığını duyurdu. Açıklamada, sınır muhafızlarının Kuzey Kore'ye ait bir gemiye saldırı sonrası el koyduğu, gemide bulunan 21 mürettebatın da gözaltına alındığı ifade edildi. - MOSKOVA