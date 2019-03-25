Son Dakika Haberleri: Kuzey Koreli Görevlilerin Bir Kısmı İrtibat Bürosuna Döndü

Kuzey Koreli Görevlilerin Bir Kısmı İrtibat Bürosuna Döndü

1 saat önce

Kuzey Kore, Güney Kore ile ortak yürüttüğü irtibat bürosundan cuma günü geri çektiği görevlilerinin bir kısmını yeniden gönderdi.

Kuzey Koreli Görevlilerin Bir Kısmı İrtibat Bürosuna Döndü, System.String[]
Kuzey Kore, Güney Kore ile ortak yürüttüğü irtibat bürosundan cuma günü geri çektiği görevlilerinin bir kısmını yeniden gönderdi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınır kent Kaesong'da yer alan ortak irtibat bürosundaki görevlilerini cuma günü geri çekmesinin ardından bugün bir kısmını yeniden gönderdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yetkililer, Kuzey Koreli görevlilerin sabah ofise geldiğini ve rutin işlerini yaptıklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin görevlilerini cuma günü geri çekme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, geçen eylülde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.


Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:01 Kaynak: AA

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