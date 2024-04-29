Kuzey Koreli Hacker Grubu Lazarus, Blockchain Firması Fenbushi Capital'i Taklit Ederek LinkedIn Kullanıcılarını Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kuzey Koreli Hacker Grubu Lazarus, Blockchain Firması Fenbushi Capital'i Taklit Ederek LinkedIn Kullanıcılarını Hedefliyor

Kuzey Kore'nin ünlü siber korsan grubu Lazarus, Blockchain varlık yönetimi firması Fenbushi Capital'in bir yönetici üyesini taklit ederek LinkedIn kullanıcılarını hedef alıyor. SlowMist'in açıklamalarına göre, bu sahtekârlar kimlik avı saldırıları için kurbanlarına zararlı bağlantılar sunuyor. Sahte kullanıcı sayfasının hala aktif olduğunu ve profilinde yazılım geliştiriciler arandığına dair bir gönderi bulunduğu görülmeye devam ediyor.

29.04.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore'nin ünlü siber korsan grubu Lazarus, Blockchain varlık yönetimi firması Fenbushi Capital'in bir yönetici üyesini taklit ederek LinkedIn kullanıcılarını hedef alıyor. SlowMist'in açıklamalarına göre, bu sahtekârlar kimlik avı saldırıları için kurbanlarına zararlı bağlantılar sunuyor.

Lazarus Grubu LinkedIn'de Yeni Sahtecilik Yöntemleriyle Karşımızda

Güvenlik şirketi SlowMist, Kuzey Kore'ye bağlı siber saldırı organizasyonu Lazarus Group'un, Çin merkezli Blockchain varlık yönetim şirketi Fenbushi Capital'in bir yöneticisini taklit ederek LinkedIn üzerinden kullanıcıları hedef aldığını açıkladı. SlowMist'in baş güvenlik sorumlusu, LinkedIn'de "Nevil Bolson" adı altında Fenbushi'nin kurucu ortaklarından biriymiş gibi davranan sahtekâr bir kullanıcıyı ifşa etti. Bu kullanıcının profil fotoğrafının, gerçek Fenbushi ortağı Remington Ong'a ait olduğu belirtildi.

Kaynaklara göre sahte kullanıcı sayfasının hala aktif olduğunu ve profilinde yazılım geliştiriciler arandığına dair bir gönderi bulunduğu görülmeye devam ediyor. Söz konusu sahtekâr, LinkedIn üzerinden yatırım konulu mesajlarla özel iletişime geçerek, toplantılar ayarlamayı teklif ediyor.

SlowMist'in blog gönderisinde, Lazarus'un özellikle DeFi projelerini hedef aldığı ve sahte kimliklerle güven kazanmaya çalıştığı açıklandı. Saldırganların güven sağlandıktan sonra ise mağdurlara, kimlik avı saldırıları başlatan zararlı bağlantılar içeren davetiyeler gönderdikleri belirtildi.

Son olarak BM Güvenlik Konseyi'nin raporlarına göre Kuzey Kore'nin devlet destekli kripto saldırı grupları, ülkenin döviz gelirlerinin yaklaşık yarısını sağlıyor ve bu gelirlerin büyük bir kısmının kitle imha silahları geliştirilmesi için kullanıldığı iddia ediliyor. Blockchain analiz firması Chainalysis, bu saldırılar neticesinde yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde fonun çalındığını bildirdi.

Kripto Para, Kuzey Kore, Linkedın, Yazılım, Kore, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kuzey Koreli Hacker Grubu Lazarus, Blockchain Firması Fenbushi Capital'i Taklit Ederek LinkedIn Kullanıcılarını Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:13 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Koreli Hacker Grubu Lazarus, Blockchain Firması Fenbushi Capital'i Taklit Ederek LinkedIn Kullanıcılarını Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement