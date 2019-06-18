Son Dakika Haberleri: Kuzey Koreli iki balıkçıdan Güney Kore'ye iltica talebi
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Kuzey Koreli iki balıkçıdan Güney Kore'ye iltica talebi

2 saat önce

Güney Kore, sınırda sürüklenen bir tekneden kurtarılan dört Kuzey Koreli balıkçıdan ikisinin ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

Kuzey Koreli iki balıkçıdan Güney Kore'ye iltica talebi, System.String[]
Güney Kore, sınırda sürüklenen bir tekneden kurtarılan dört Kuzey Koreli balıkçıdan ikisinin ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, cumartesi günü Koreler arası deniz sınırının 150 kilometre güneyinde sürüklenen hasarlı bir tekneden dört balıkçının kurtarıldığı belirtildi.
Bakanlık yetkilisi, "Özgür iradelerine dayanarak balıkçılardan ikisi ülkelerine geri dönme isteklerini açıkça ifade ederken, diğer ikisi (Güney Kore'de) kalmak istediklerini söyledi." dedi.
Yetkililer, geri dönme talebinde bulunan iki balıkçının, ülke sınırındaki Panmunjom köyü üzerinden Kuzey Kore'ye gönderildiğini belirtti.
Kurtarılan teknenin, kaptanının rızasıyla ıskartaya çıkarıldığı kaydedildi.
Kuzey Kore'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Güney Kore hükümeti verilerine göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geçen yıl ocak-kasım döneminde binden fazla Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Güney Kore, Kore, Güncel
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