Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü - Son Dakika

Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü

07.10.2020 11:03
Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü, System.String[]

Ülkesinin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken 2018'in sonunda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in Güney Kore'de yaşadığı ileri sürüldü.

Ülkesinin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken 2018'in sonunda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in Güney Kore'de yaşadığı ileri sürüldü.

Güney Kore Ulusal Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi, Milletvekili Ha Tae-keung, Facebook'da yaptığı paylaşımda, Jo'nun 2019'da ülkeye geldiğini ve Güney Kore hükümeti koruması altında olduğunu yazdı. Komite adına Jo'nun ülkeye gelişini doğruladığını belirten Ha, komitenin, güvenliği açısından Jo hakkında daha fazla ayrıntı vermeme kararı aldığını ifade etti. Ha, söz konusu bilgiyi nereden aldığına ilişkin açıklama yapmadı.

Güney Kore Dışişleri ve Birleşme bakanlıkları ise Jo ile ilgili haberleri doğrulayamadıklarını belirtti.

Güney Kore'ye son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade ediliyor.

Kuzey Koreli diplomat, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrılmıştı

İtalya, Pyongyang yönetiminin, 2017'deki füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore'nin o dönemki Roma Büyükelçisi Mun Jong-nam'dan ülkeden ayrılmasını istemişti. Mun'un ülkesine dönmesinin ardından bu görevi geçici olarak Jo Song-gil üstlenmişti.

Kasım 2018'de görevini bırakarak kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo ve eşinin, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrıldığı ifade edilmişti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Hürriyet Partisi'nin (LKP) lideri Lee Eun-jae, "Jo, İtalya'dan ayrıldı ve bir yerlerde koruma altında." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore, Diplomat, Roma, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız         
17:38
RTÜK'ten Halk TV'ye RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza         
16:55
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi         
15:51
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:44:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei