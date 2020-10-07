Kuzey Koreli kayıp diplomatın Güney Kore'ye sığındığı ileri sürüldü - Son Dakika

Ülkesinin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken 2018'in sonunda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in Güney Kore'de yaşadığı ileri sürüldü.

Güney Kore Ulusal Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi, Milletvekili Ha Tae-keung, Facebook'da yaptığı paylaşımda, Jo'nun 2019'da ülkeye geldiğini ve Güney Kore hükümeti koruması altında olduğunu yazdı. Komite adına Jo'nun ülkeye gelişini doğruladığını belirten Ha, komitenin, güvenliği açısından Jo hakkında daha fazla ayrıntı vermeme kararı aldığını ifade etti. Ha, söz konusu bilgiyi nereden aldığına ilişkin açıklama yapmadı.

Güney Kore Dışişleri ve Birleşme bakanlıkları ise Jo ile ilgili haberleri doğrulayamadıklarını belirtti.

Güney Kore'ye son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade ediliyor.

Kuzey Koreli diplomat, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrılmıştı

İtalya, Pyongyang yönetiminin, 2017'deki füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore'nin o dönemki Roma Büyükelçisi Mun Jong-nam'dan ülkeden ayrılmasını istemişti. Mun'un ülkesine dönmesinin ardından bu görevi geçici olarak Jo Song-gil üstlenmişti.

Kasım 2018'de görevini bırakarak kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo ve eşinin, Ağustos 2019'da İtalya'dan ayrıldığı ifade edilmişti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Hürriyet Partisi'nin (LKP) lideri Lee Eun-jae, "Jo, İtalya'dan ayrıldı ve bir yerlerde koruma altında." ifadesini kullanmıştı.