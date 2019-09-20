Son Dakika Haberleri: Kuzey Koreli sporculardan nefes kesen tekvando şöleni
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Kuzey Koreli sporculardan nefes kesen tekvando şöleni

48 dakika önce

Kuzey Koreli tekvandocuların sergiledikleri performans adeta nefesleri kesti.

Kuzey Koreli tekvandocuların sergiledikleri performans adeta nefesleri kesti. Kuzey Kore televizyonunda yayınlanan bir videoda, Koreli, Vietnamlı ve Finli sporcuların Taekvando, Kung fu ve Jiu-Jitsu spor dallarındaki performans gösterilerine yer verildi

Kuzey Koreli sporculardan nefes kesen tekvando şöleni

Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:54 
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