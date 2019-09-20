Kuzey Koreli sporculardan nefes kesen tekvando şöleni
48 dakika önce
Kuzey Koreli tekvandocuların sergiledikleri performans adeta nefesleri kesti.
Kuzey Koreli tekvandocuların sergiledikleri performans adeta nefesleri kesti. Kuzey Kore televizyonunda yayınlanan bir videoda, Koreli, Vietnamlı ve Finli sporcuların Taekvando, Kung fu ve Jiu-Jitsu spor dallarındaki performans gösterilerine yer verildi
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:54
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