Kuzey Koreli sporculardan nefes kesen tekvando şöleni

Kuzey Koreli tekvandocuların sergiledikleri performans adeta nefesleri kesti. Kuzey Kore televizyonunda yayınlanan bir videoda, Koreli, Vietnamlı ve Finli sporcuların Taekvando, Kung fu ve Jiu-Jitsu spor dallarındaki performans gösterilerine yer verildi