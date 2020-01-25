Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti

6 saat önce

Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.

Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.

Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.

Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti

Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:42 
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