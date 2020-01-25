Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti

Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.

Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.