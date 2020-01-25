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Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti
6 saat önce
Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.
Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.
Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.
Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:43
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