Son Dakika Haberleri: Kuzey Kurdufan ve Kesele'de Ohal 6 Ay Uzatıldı

Kuzey Kurdufan ve Kesele'de Ohal 6 Ay Uzatıldı

1 saat önce

Sudan'ın Kuzey Kurdufan ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) 6 ay uzatıldı.

Kuzey Kurdufan ve Kesele'de Ohal 6 Ay Uzatıldı, System.String[]
Sudan'ın Kuzey Kurdufan ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) 6 ay uzatıldı.

Hükümete yakın Şuruk televizyonunun haberine göre, Kesele'de insan ve silah ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı ve stratejik maddelerin ülke dışına kaçırılması, Kuzey Kurdufan eyaletinde ise ruhsatsız araçların yayılması ile emniyet güçleri ve bölgenin istikrarını tehdit eden bazı isyankar unsurların varlığı OHAL'in uzatılmasına gerekçe gösterildi.

Hükümet pazar günü söz konusu iki kentte OHAL'in uzatılması kararını Meclise göndermişti.

Sudan'da 19 Aralık'ta başlayan ekonomik sıkıntıların protesto edildiği gösterilerin ardından Gadarif ve Beyaz Nil eyaletleri ile Dungula, Berber ve Atbere kentlerinde OHAL ilan edilmişti.

Doğu Afrika ülkesinin 18 eyaletinden Darfur, Güney Kurdufan, Mavi Nil, Kesele ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde OHAL sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:57 Kaynak: AA

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