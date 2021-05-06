Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Battalgazi'de her alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı Malatya ve Battalgazi için büyük önem arz eden Kuzey Kuşak Yolunun Taştepe- Hanımınçiftliği hattındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Malatya'nın kent içi ulaşımında en önemli yol projelerinden biri olan Kuzey Kuşak Yolunun Taştepe-Hanımınçiftliği hattındaki saha çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alan Başkan Güder, kuzey kuşak yolunun en önemli ve zor etaplarından birinin Taştepe-Hanımınçiftliği hattı olduğunu belirterek, projenin Malatya ve Battalgazi'yi daha güzel yarınlara hazırladığına dikkat çekti.

"Battalgazi'mizin için büyük önem arz ediyor"

2021 yılında bitirilmesi hedeflenen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kuzey Kuşak yolu çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle Taştepe ile Hanımınçiftliği bağlantı yolunun kurulması için bir köprü aksının yapılması büyük önem arz ediyordu. Bununda ciddi bir maliyeti vardı. Karayolları ile yapılan görüşmeler neticesinde inşallah güzel bir köprünün yapılması ile bu iki mahallemizi birbirine bağlamış olacağız. Bu köprünün yapılması için sürekli Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile istişare içindeyiz. Malatya'da ve Battalgazi'mizdeki ulaşımı rahatlatma adına Kuzey Kuşak yolunun yapılması büyük önem arz ediyor. Malatya'mızın şehir merkezi Battalgazi'mizde olduğu için özellikle trafik yoğunluğu da bizim bölgemizde yaşanıyor. Kuzey Kuşak Yolu projesi ile bu trafik sıkışıklığının da önüne geçilecek. Taştepe-Hanımınçiftliği bölgemizdeki bu çalışma ile sadece trafik rahatlatmayacak. Bu çalışmalar bölgedeki imar yapılaşmasının da önünü açmış olacak. Bilindiği üzere göreve geldiğimiz ilk günden itibaren öncelikli çalışmalarımızı imar konusuna vermiştik. İnşallah bu kuşak yolunun bitiminde bizde bağlantılı olabilecek ara yolları açarak, buradaki imar alanlarını vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Bu çalışma ile birlikte bölgemiz için güzel ve hayırlı yatırımlardan bir tanesi daha tamamlanmış olacak" dedi. - MALATYA