Son Dakika Haberleri: Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek
Son Dakika Dünya Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek - Son Dakika Dünya

Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek

6 saat önce

Kuzey Kutup Bölgesi’nin ekosistemleri, buzsuz yazlar nedeniyle açık denizlerden daha fazlasına maruz kalıyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek, System.String[]

Kuzey Kutup Bölgesi'nde denizdeki buz örtülerinin en azaldığı ay, genellikle eylüldür. Fakat Avrupa Birliği bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisinin (C3S) verileri, geçen ayın seviyelerinin yine alışılmışın dışında düşük olduğunu gösteriyor. Kuzey Kutup Bölgesi denizlerinde buzların kapladığı alan, 1981-2010 yıllarının eylül ayları ortalamasına kıyasla bu yıl yüzde 36 daha küçüktü.



Denizlerdeki buz tabakaları 2012 ve 2007 yıllarında rekor seviyede küçüldü. 1979-2015 yılları arasında yaşanan küçülme oranı, her 10 yılda ortalama yüzde 13,4 oldu. (kaynak: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, IPCC). Copernicus'un verileri, son dönemde bu seviyenin, genelde en yüksek olduğu kışın son aylarında bile ortalamanın altına düştüğünü gösteriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Copernicus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]