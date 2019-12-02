Kuzey Kutup Bölgesi'nde ince buz üzerinde yürümek

Kuzey Kutup Bölgesi'nde denizdeki buz örtülerinin en azaldığı ay, genellikle eylüldür. Fakat Avrupa Birliği bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisinin (C3S) verileri, geçen ayın seviyelerinin yine alışılmışın dışında düşük olduğunu gösteriyor. Kuzey Kutup Bölgesi denizlerinde buzların kapladığı alan, 1981-2010 yıllarının eylül ayları ortalamasına kıyasla bu yıl yüzde 36 daha küçüktü.







Denizlerdeki buz tabakaları 2012 ve 2007 yıllarında rekor seviyede küçüldü. 1979-2015 yılları arasında yaşanan küçülme oranı, her 10 yılda ortalama yüzde 13,4 oldu. (kaynak: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, IPCC). Copernicus'un verileri, son dönemde bu seviyenin, genelde en yüksek olduğu kışın son aylarında bile ortalamanın altına düştüğünü gösteriyor.