Kuzey Londre derbisinde Tottenham Arsenal'i 2-1 yendi - Son Dakika

Kuzey Londre derbisinde Tottenham Arsenal'i 2-1 yendi

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

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Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.


Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.


Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla puanını 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:10 

Son Dakika Spor Kuzey Londre derbisinde Tottenham Arsenal'i 2-1 yendi - Son Dakika Spor
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