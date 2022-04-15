Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

15.04.2022 16:11
Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin Bakanlığa çağrılarak 6 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre, bahsi geçen kişilerin, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya geçen ay da "diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

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Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Makedonya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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