Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına... - Son Dakika

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

6 saat önce

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinin ilk Türk kökenli Başkanı Salih Murat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinin ilk Türk kökenli Başkanı Salih Murat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Murat, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Murat, "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğrafın ayrı bir öneminin olduğunu dile getiren Murat, haber kategorisinde seçtiği fotoğrafı Sarıkamış'ta şehit düşenleri anmak için tercih ettiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendisi için "bir mazlumun yeniden dünyaya umutla baktığının" göstergesi olduğunu kaydeden Murat, Türklerin tarihinde her zaman ensar kültürünün olduğunu vurguladı.

Bu kategorideki fotoğrafı seçmesindeki amacın ise çocuğa umut vermek olduğunu belirten Murat, Suriye'de ve dünyada çocukların ezilmemesi ve acı çekmemesini diledi.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf hakkında ise Murat, "Dünyanın başkenti olarak biz İstanbul'u biliyoruz. Dünyada gönül köprüleri kurduk. Bu gönül köprülerini kurarken hem Balkanlar'da hem dünyada ilim irfanı yaymışız, muhabbeti taşımışız. Bugün artık kıtalararası köprüler kurduk. Bununla kardeşliği, muhabbeti, farklılıkları daha da yaklaştırdık. Bunun merkezi de İstanbul. İstanbul medeniyetin zirvesini yaşayan bir şehirdir." diye konuştu.

Fotoğraftaki yolların Avrupa'ya baktığını kaydeden Murat, şunları söyledi:

"Bizim hem özlemimizi hem ana devlete sevgimizi hatırlattığı için bu fotoğraf, yollar bize geliyor. Bu yollar her zaman açık olsun. İstanbul çünkü İstanbul bizim hayalimizdeki şehir, gönlümüzdeki sevgi."

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Murat, zor bir seçim olduğunu ifade etti.

Makedonya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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