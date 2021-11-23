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"7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı" - Son Dakika

"7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı"

23.11.2021 14:13
"7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 46 Kuzey Makedonya vatandaşının hayatını kazanın ardından geldiği Bulgaristan'da yaralıları ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 46 Kuzey Makedonya vatandaşının hayatını kazanın ardından geldiği Bulgaristan'da yaralıları ziyaret etti. Başbakan Zaev, açıklamasında "7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı" dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yaklaşık 45 kilometre batısındaki Struma Otoyolu'nda yerel saatle 02.00 sıralarında turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü alev aldı. Kazada çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Toplam 53 kişinin bulunduğu ve İstanbul'dan hareket eden otobüsün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazanın ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Bulgaristan'a gelerek yaralılarla görüştü. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya Başbakanı, Zaev, "Kazaya neden olan ayrıntıların uzmanlar tarafından tespit edilmesini bekleyeceğiz. Hayatını kaybedenler sadece Üsküp'ten değil farklı şehirlerden. Farklı milletlerden var ama hepsi Kuzey Makedonya vatandaşı. (Kuzey Makedonya'nın Sırbistan sınırına yakın bir şehir olan) Kumanovalı nişanlısıyla İstanbul'a tura katılan bir Preşovalı Sırbistan vatandaşı da var. Yolcu listesinde bir Belçika vatandaşının bulunduğunu da gördük" dedi. Zaev, kazadan sağ kurtulan 7 kişinin arka koltuklarda bulunan ve camı kırarak otobüsten kaçmayı başaran yolcular olduğunu söyledi. Kazayı kendisine, Bulgaristan Geçici Başbakanı Stefan Yanev'in saat 03.30 sıralarında haber verdiğini ifade eden Zaev daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in de aradığını belirtti. Zaev ayrıca tedavisi süren kazazedelerin yakınlarının hastaneye gelip yakınlarını görebildiklerini de ifade etti. Kuzey Makedonya Başbakanı, İçişleri Bakanlığından kazanın meydana geldiği otobüsün İstanbul'a sık sık turlar düzenleyen "Besa Trans" şirketi olduğu bilgisini aldığını sözlerine ekledi.

İSTANBUL'DAN ÜSKÜP'E GİDİYORDU

Zaev, daha sonra Bulgaristan Geçici Hükümet Başbakanı Stefan Yanev ile basın toplantısı düzenledi. "Otobüste bulunan 7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı" diyen Zoran Zaev, otobüsün İstanbul'dan Üsküp'e gittiğini sözlerine ekledi.

Yanev ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek, yaşanan trajedinin ortak olduğunu ve şu an için sadece başsağlığı dilemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini ifade etti.

(Nahit Doğu/ İHA)

7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı
7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı
7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı
7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı
7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı

Bulgaristan, Zoran Zaev, Makedonya, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '7 yolcu arka camları kırarak hayatta kalmayı başardı' - Son Dakika


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