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Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den AB üyelik yorumu: Muhtemelen Don Kişot'un mücadelesini veriyoruz
6 saat önce
Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Fransa'nın Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik görüşmelerinin başlanılmasına karşı oy kullanmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Fransa'nın Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik görüşmelerinin başlanılmasına karşı oy kullanmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdi. Uzmanlara göre böyle yaparak Fransa Cumhurbaşkanı AB'nin on yıllık Balkanlar stratejisini yıktı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:03
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