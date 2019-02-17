Kuzey Makedonya Bayrağı BM Merkezinde İlk Kez Göndere Çekildi
1 saat önce
Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya'nın bayrağı Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki genel merkezinde göndere çekildi.
Yunanistan
ve Makedonya
arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya'nın bayrağı Birleşmiş Milletler
'in (BM
) ABD
'deki genel merkezinde göndere çekildi.
BM sosyal medya hesabından, göndere çekilmiş bayrağın görseli ile şu mesaj paylaşıldı: "Kuzey Makedonya bayrağı, New York
'ta BM Genel Merkezi dışında, Nijerya
'nın hemen yanında yerini aldı. "
BM'nin sayfasından paylaşılan mesajda, bayrağın alfabetik sıraya göre Nijarya ile Norveç
arasında yerini aldığı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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