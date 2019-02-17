Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Bayrağı BM Merkezinde İlk Kez Göndere Çekildi

Kuzey Makedonya Bayrağı BM Merkezinde İlk Kez Göndere Çekildi

1 saat önce

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya'nın bayrağı Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki genel merkezinde göndere çekildi.

Kuzey Makedonya Bayrağı BM Merkezinde İlk Kez Göndere Çekildi, System.String[]
Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya'nın bayrağı Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki genel merkezinde göndere çekildi. 

BM sosyal medya hesabından, göndere çekilmiş bayrağın görseli ile şu mesaj paylaşıldı: "Kuzey Makedonya bayrağı, New York'ta BM Genel Merkezi dışında, Nijerya'nın hemen yanında yerini aldı. "

BM'nin sayfasından paylaşılan mesajda, bayrağın alfabetik sıraya göre Nijarya ile Norveç arasında yerini aldığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Makedonya, Birleşmiş Milletler, Dünya
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