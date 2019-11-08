Kuzey Makedonya belediye başkanları Türkiye'yi ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak, Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanlarının Türkiye'deki kardeş belediyelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Çeşitli projeleri yerinde incelediler ve görüş alışverişinde bulundular." dedi.

TDBB, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari başkanlığındaki Kuzey Makedonya belediye başkanlarını Türkiye'de ağırladı. 7 günlük programın kapanış yemeği, TBMM ev sahipliğinde Florya Atatürk Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Yemekte konuşan Solak, birliğe 30 ülkeden belediyelerin üye olduğunu vurgulayarak, Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanlarını bir haftadır ağırladıklarını söyledi.

Solak, Kuzey Makedonya'dan 15 belediye başkanını Türkiye'ye davet ettiklerini dile getirerek, "Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanları Türkiye'deki kardeş belediyeler ile bir araya gelip, çeşitli projeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Türkiye'deki belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulundular. Bu tecrübe paylaşımını farklı ülkelerden gelen belediye başkanları ile sık sık yapıyoruz. Kuzey Makedonya'dan gelen bu 15 belediye başkanımız Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli ilçe belediyeleriyle temasta bulundular. Bu akşam da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde programın kapanışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari ise bunun bilgi ve paylaşım programı olduğunu anlattı.

Kuzey Makedonya belediye başkanları için bu iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirten Taravari, "Türkiye ile Kuzey Makedonya kardeş iki ülkedir ve sıcak bir dostluk ilişkileri vardır. TDBB'ne Makedonya belediye başkanlarına bu iş birliği ve tecrübe paylaşımı imkanını verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliği gelecekte de devam eder." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise TDBB olarak üye ülkelerin belediye başkanlarıyla bilgi paylaşımı için sürekli bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konuk belediye başkanı Türkiye'nin bazı şehirlerini gezdi. Bu akşam en son Zeytinburnu Belediyesindeki belediyecilik uygulamalarını gördüler. İyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle iş birliğinin geliştirilip derinleştirilmesi açısından bu toplantıları çok değerli buluyoruz."