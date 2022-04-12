Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika

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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Pendarovski, Karadağ'ın Cetinje şehrinde resmi törenle karşılandı. Ardından Djukanovic ve Pendarovski açıklamalarda bulundu.

Djukanovic, Kuzey Makedonya ile Karadağ'ın dost iki ülke olduğunu ve iki ülkenin Avrupa değerlerini temsil ettiğini söyledi.

Avrupa entegrasyonu olmadan bölgede istikrarın olmayacağını dile getiren Djukanovic, "Kuzey Makedonya'nın bu yolda yaptığı fedakarlıkları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya ile 2019'da ortak hükümet toplantısı düzenlediklerini belirten Djukanovic, "Şimdiye kadarki ikili iş birliğinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın silahlanmaya yönelik çalışmalarını eleştiren Djukanovic, Sırbistan'ın silahlanıyor olmasının bölgede bir risk oluşturduğunu ve bu durumdan tedirgin olduklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski de Ukrayna'daki savaşın, Batı Balkanlar için tek yolun Avrupa Birliği olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, her iki ülkenin de ortak hedefi olması gerektiğini belirten Pendarovski, "Ukrayna'daki savaş, her ne kadar uzakta da olsa, ekonomik olarak bölge ülkelerine etki etmektedir." diye konuştu.

Pendarovski, Sırbistan'ı bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirmediklerini, Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi olduğunu söyledi.