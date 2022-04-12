Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu

12.04.2022 18:03

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Pendarovski, Karadağ'ın Cetinje şehrinde resmi törenle karşılandı. Ardından Djukanovic ve Pendarovski açıklamalarda bulundu.

Djukanovic, Kuzey Makedonya ile Karadağ'ın dost iki ülke olduğunu ve iki ülkenin Avrupa değerlerini temsil ettiğini söyledi.

Avrupa entegrasyonu olmadan bölgede istikrarın olmayacağını dile getiren Djukanovic, "Kuzey Makedonya'nın bu yolda yaptığı fedakarlıkları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya ile 2019'da ortak hükümet toplantısı düzenlediklerini belirten Djukanovic, "Şimdiye kadarki ikili iş birliğinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın silahlanmaya yönelik çalışmalarını eleştiren Djukanovic, Sırbistan'ın silahlanıyor olmasının bölgede bir risk oluşturduğunu ve bu durumdan tedirgin olduklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski de Ukrayna'daki savaşın, Batı Balkanlar için tek yolun Avrupa Birliği olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, her iki ülkenin de ortak hedefi olması gerektiğini belirten Pendarovski, "Ukrayna'daki savaş, her ne kadar uzakta da olsa, ekonomik olarak bölge ülkelerine etki etmektedir." diye konuştu.

Pendarovski, Sırbistan'ı bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirmediklerini, Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu

YORUMLAR
500
'Hedef, Kuzey Makedonya'ya 1 milyar dolar ihracat' 'Hedef, Kuzey Makedonya'ya 1 milyar dolar ihracat' Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıyı, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Karadağ'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement