Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: 'Türkiye ile dayanışma içindeyiz' - Son Dakika
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: "Türkiye ile dayanışma içindeyiz"
12 dakika önce
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, şunları kaydetti:
"(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız."
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı