Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için... - Son Dakika
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için...
6 saat önce
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. - ÜSKÜP
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız