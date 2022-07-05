Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklamaları - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklamaları

05.07.2022 14:07

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Charles Michel, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklamaları - Son Dakika
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