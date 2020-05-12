Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" denildi. - ANKARA