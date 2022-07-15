Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

15.07.2022 12:46

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas ile Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve bekasına kasteden FETÖ'nün darbe teşebbüsünün üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsattı.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk halkının darbeciler karşısında sergilediği kararlı duruşun Türkiye'nin kaderini belirlediğini kaydeden Sekizkök, Türk halkının o gece milli iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu aktardı.

FETÖ'nün devleti ele geçirme teşebbüsü karşısında Türk milletinin yek vücut olduğuna işaret eden Sekizkök, "15 Temmuz gecesi Türkiye aşkına, vatan müdafaası yapan milletimizin bu mücadelesi tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. O gece kahramanca direniş sırasında 251 vatandaşımız şehit düştü, 2 binden fazla insanımız yaralandı. FETÖ'nün devletimizin kurumlarını ele geçirmesine müsaade edilmedi. Halk iradesinin üzerinde hiçbir kuvvet olmayacağı gösterildi." diye konuştu.

15 Temmuz'un FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Sekizkök, aradan geçen süre zarfında devletin kurumlarına sıza FETÖ mensuplarının tespiti ve adalet önüne çıkarılmaları amacıyla kararlı adımlar atıldığını, yargı süreçlerinin işletildiğini, faillerin adalet önünde hesap vermelerinin sağlandığını, terör örgütünün devlet kurumları bünyesindeki şebekelerinin çökertildiğini, eğitim, medya ve bankacılık gibi alanlardaki paravan yapılarının ortadan kaldırıldığını, örgütün Türkiye'deki belinin kırıldığını hatırlattı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yurt dışında ayakta kalmayı hedeflediğine dikkati çeken Sekizkök, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün yabancı ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kaldırılması amacıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın olumlu neticelerini de alıyoruz. 45 ülkede FETÖ okullarının faaliyetlerine son verilmiştir. 20 ülkede 200'den fazla okul Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınmıştır. Türkiye, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini yurt içinde ve uluslararası planda sürdürmeye devam edecektir. Terörle mücadelede tüm ülkelerin iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmelerini bekliyoruz. Yurt dışındaki Türklerin bulundukları ülkelerde FETÖ tehdidine dikkat çekmelerini önemsiyoruz."

Konuşmanın ardından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, Kur'an-ı Kerim okudu.

Öte yandan, başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde cuma namazı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirilecek.

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Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika

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