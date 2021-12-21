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Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı

21.12.2021 22:09

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" dolayısıyla başkent Üsküp'te kutlama programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" dolayısıyla başkent Üsküp'te kutlama programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iki ülke milletvekilleri, parti genel başkanları, akademisyenler, öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

Caferi, ülkenin sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumunun kültürüne ve kimliğine bu bayram aracılığıyla gösterdikleri saygıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caferi, "Şüphesiz Türk dili, kültürü ve gelenekleri o kadar harmanlaşmış, ülkemizde var olan ve faaliyet gösteren tüm kültürlerin, geleneklerin ve dillerin bir parçasıdır. Onları uzak ve bilinmeyen olarak hissetmeyiz, hatta resmi daha da zenginleştirmektedirler. Yapbozun o parçası ne kadar olursa olsun, ister büyük ister küçük, yine de en büyüğü kadar önemlidir, çünkü olmasaydı, resim tamamlanmış olmazdı." diye konuştu.

Carovska da 21 Aralık dolayısıyla ülkedeki Türk toplumunu tebrik ederek nice seneler kutlanması dileğini paylaştı.

Ülkedeki Türkçe eğitimin 1944 yılından bu yana mümkün kılındığını ve ülkenin bağımsızlığının ardından anayasal bir kategori olduğunu ifade eden Carovska, "Ana dilde eğitim ayrıcalık olmamalı, herkese sağlanması gereken temel bir insan hakkıdır. Eğer çocuk doğduğunda ilk kez duyduğu en iyi anladığı dilde eğitim alırsa, daha sonra okulda öğrendiği her şeyi, tüm öğretim içeriklerini çok daha iyi benimser ve okula karşı olumlu bir tutum sergiler." ifadelerini kullandı.

Carovska, Kuzey Makedonya'da bugün ilk ve orta öğretimde 1800 öğrencinin Türkçe eğitim gördüğünü söyledi.

Büyükelçi Sekizkök ise Kuzey Makedonya'nın kurucu halklarından olan Türk toplumunun, Türkiye ve Kuzey Makedonya'yı birbirini güçlü şekilde bağladığını söyledi.

Sekizkök, "Bu toprakların insanları, asırlar boyunca olduğu gibi günümüzde de bir arada yaşama kültürünün bütün güzelliklerini sergilemektedirler. Türk toplumu da diliyle, diniyle, edebiyatıyla, musikisiyle, mimarisiyle, gelenek ve görenekleriyle ve daha birçok hasletiyle Makedonya'nın kültürel dokusunu zenginleştirdiğini, bu toprakların birleştirici ve bütünleştirici harcı olduğunu ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, Rumeli Türklerinin, özelde de Kuzey Makedonya Türklerinin yüzyıllardır Türk milletinin kalbine, zihnine, kutsal hazinesine sahip çıkıp bu uğurda bedeller ödediklerini vurguladı.

Bugün Balkanlarda yaşayan toplumların yüzde 12'sinin Türkçe konuştuğuna dikkati çeken Çevik, "Kuzey Makedonya Türkleri tıpkı Rumeli'de yaşayan ve Türkçe konuşan 10 milyon insan gibi tüm toplumlarla birlikte barış ve esenlik içerisinde yaşamaktadır. Yaşadıkları devletlerin çıkar ve milli menfaatlerini somut olarak gözeterek hüsnü kavim görmüşlerdir." dedi.

Bugün Rumeli'de konuşulan Arnavutça, Sırpça, Makedonca, Boşnakça dillerinde 7 ila 8 bin Türkçe kelime bulunduğunu söyleyen Çevik, "Kuzey Makedonya'nın Türkçesi Anadolu'nun Türkçesidir. Anadolu Türkçesinin temelidir. Oğuz Türkçesinin ağzıdır ve bir edebiyat dilidir. Rumeli'de huzurun, barışın, refahın dilidir Türkçedir." diye konuştu.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin ise salgın nedeniyle bu yılki 21 Aralık etkinliklerini kısıtlı şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu kapsamda destek sunan herkese teşekkür etti.

Emin, "Bu coşkuyla birlikte Makedonya Türklerinin selamını ve muhabbetini, dünya liderimiz, umudumuz, Cumhurbaşkanımız saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de iletmenizi istirham ederiz." dedi.

Program kapsamında, TİKA'nın destekleriyle MATÜSİTEB tarafından düzenlenen "Rumeli'den Türkistan'a Türkçe" konulu şiir, düz yazı ve resim yarışmasında ilk üç dereceye giren yarışmacılara hediyeleri takdim edildi.

Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

Makedonya, Aralık, Üsküp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da '21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı' kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı - Son Dakika
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