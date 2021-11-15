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Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi

15.11.2021 23:30

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Davut Paşa Hamamı'nda 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Davut Paşa Hamamı'nda 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından bu ülkenin Kültür Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen programa, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, MATÜSTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İlker Kösterelioğlu, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Salih Murat'ın yanı sıra siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, şairler ve sanatseverler katıldı.

Konuşmasına Türkçe "Merhaba, hoş geldiniz" diyerek başlayan Üsküp Belediye Başkanı Arsovka, bugün çokça değer verdiği dostları arasında bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Bu tarz organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunan Arsovska, "Hepimiz öncelikle dost, ardından da kültür ve tarihe sahip çıkmak isteyen, ortak olarak benimsediğimiz değerlere sahip çıkmak isteyen insanlarız." diye konuştu.

İki ülkenin sadece kültür alanında değil ekonomik alanda da iş birliği yapabileceğine işaret eden Arsovska, "Geçmişte inşa ettiğimiz bu dostane ilişkilere sahip çıkılması noktasında iş birliği yapma imkanımız olduğuna inanıyorum. Özellikle Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bu noktada daha fazla şey yapabileceğimizi gösterip kanıtlayabiliriz. Bu ilişkilerin gerçekten de, ortak olarak inandığımız şeyler bağlamında köprü niteliği taşıdığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp'te doğup göç ettikten sonra Türk edebiyatında çok büyük fikir adamı ve edebiyatçı olarak bilindiğini söyledi.

Beyatlı'nın, kendi memleketinde, kendi hemşerileri tarafından anılmasının önemine dikkati çeken Emin, "Bunu gelenek haline getirmek için bayağı bir mesafe katettik. Özellikle son 4 organizasyonun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı desteğiyle yapılması ve artık bunun bir yıllık programa girmiş olması ayrıyeten bir mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Emin, "Asıl bugün söz ustaları, söz üstatları kendi şiirlerini bizlere hitap ederek duygu ve düşüncelerimizi bir manada yansıtacaklar. İnşallah bu topraklarda Türkçenin var oluşunun bir adımı olarak gördüğümüz bu tarz organizasyonların hem önümüzdeki yıllarda devam etmesi hem de farklı organizasyonlarla Türkçeyle ilgili yapılacak olan her çalışmada MATÜSİTEB olarak öncü olmaya devam edeceğiz ve bu noktada gayretlerimiz ısrarla sürecektir." dedi.

Kuzey Makedonya, Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek'ten gelen şairlerin şiir okuduğu program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

Ayrıca programda birkaç akademisyen Yahya Kemal ile ilgili konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi

Yahya Kemal Beyatlı, Makedonya, Üsküp, Şiir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da 7. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni düzenlendi - Son Dakika
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