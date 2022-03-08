Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi

08.03.2022 17:14

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Cinsiyet Eşitliği Platformu tarafından düzenlenen ve "Yoksulluğun adı kadın" sloganıyla hükümet binası önünde başlayan yürüyüşte katılımcılar, "Bize çiçek vermeyin, adalet verin" şeklinde slogan attı, günün anlam ve önemi için farklı pankartlar taşıdı.

Göstericiler kadınların ülke nüfusunun yarısına eşit olmasına rağmen hala haklardan eşit yararlanmadıkları mesajını paylaştı.

Klasik otomobil sergisi

Öte yandan, başkentte Dünya Kadınlar Günü nedeniyle klasik otomobil sergisi de düzenlendi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Karayolu Trafik Güvenliği Konseyi'nin, İçişleri Bakanlığı, "City Mall" Alışveriş Merkezi ve Klasik Mini ve Peugeot 404 Hayranları Derneği iş birliğinde düzenlenen sergide farklı markalardan klasik arabalar sergilendi.

"Hızını azalt, trafik kültürünü yükselt" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Karayolu Trafik Güvenliği Konseyi Başkanı Gordana Kozuvarovska, 21'inci yüzyılda kadın şoför olmanın ayrıcalık veya sosyal statü değil, günlük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Verilere göre kadının güvenli bir sürücü olduğunu dile getiren Kozuvarovska, kadınların neden olduğu trafik kazalarının azlığına dikkati çekti.

Farklı meslek gruplarından kadınlar, etkinlik kapsamında araçlarıyla şehir turu da attı.

Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi
Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi

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Dünya Kadınlar Günü, Makedonya, Üsküp, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


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