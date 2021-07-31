Kuzey Makedonya'da AA'ya "profesyonel habercilik" ödülü - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü, "Kuzey Makedonya'da 2020 yılında mülteci ve vatansız kişilerin durumu ile ilgili profesyonel habercilik" yarışmasında ödüle layık görüldü.

Makedonya Genç Hukukçular Derneğince (MZMP) yapılan açıklamaya göre, MZMP, Makedonya Gazeteciler Derneği (ZNM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Üsküp Ofisi iş birliğinde düzenlenen "Kuzey Makedonya'da 2020 yılı mülteci ve vatansız kişilerin durumu ile ilgili profesyonel habercilik" konulu yarışmanın kazananları belli oldu.

2015 yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü bünyesinde başmuhabir olarak görev yapan Admir Fazlagiç'in, 20 Haziran 2020'de yayınlanan "Kuzey Makedonya'daki sığınmacılar gitti anıları kaldı" (http://v.aa.com.tr/1883747) başlıklı özel haberi yarışmada ikincilik elde etti.

Fazlagiç 2017 yılında "Makedonya'da 2016 yılındaki karma göç hareketleri sırasında sığınmacıların durumu hakkında profesyonel bilgilendirme" konulu yarışmada "Suriyeli Leis, hayatının anlamı müzikten vazgeçmedi" başlıklı özel haberiyle de ikincilik elde etmişti.