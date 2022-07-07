Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

07.07.2022 01:33
Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar birkaç gündür devam ediyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar birkaç gündür devam ediyor.

Ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) çağrısıyla bu akşam (6 Temmuz) tekrar eylem yapıldı.

Gösteri kapsamında protestocular hükümet binası önünde toplanıp yürüyüş yaptı. Göstericilerin hükümet binasından Dışişleri Bakanlığı binasına geçtiği sırada, bir kişi silahla havaya ateş açtı. İçişleri Bakanlığı, havaya ateş açan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı binasından sonra Meclis binasına gelen protestocular, devlet kurum binalarına ve polislere yumurta, şişe, taş fırlattı.

Emniyet güçlerinin kontrolü sağlayarak sonlandırdığı eylemde, göstericiler önümüzdeki günlerde de protestolarını sürdüreceklerini duyurdu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, 5 Temmuz'daki gösteriler sırasında çıkan arbedede 47 polisin yaralandığını, 11 göstericinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı. Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kuzey Makedonya'nın AB üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirerek, bu sürecin hızlandırılmasını amaçladığını belirten Michel, "Siz evet derseniz, (Kuzey Makedonya ve AB arasındaki) ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek, Mart 2020 kararı uygulanacak ve bunu bir sonraki adımlar hemen takip edecek. En önemlisi tarama süreci başlatılacaktır. Sadece güncellenmiş açıklayıcı tarama değil, ikili tarama da başlatılacak." demişti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de bu revize edilmiş Fransız önerisinin, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştüğünü ve bu önerinin uygun olduğunu ifade ederek, "Öneriyi kabul etme yönündeki kararımızı verdikten hemen sonra Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayabileceğiz. Bu sebeplerden dolayı daha fazla beklememize gerek yok. Mantıklı, akıllıca ve sorumlu bir şekilde düşünerek ülkenin ilerlemesi için bu tarihi şanstan istifade edelim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir önceki öneriye kıyasen yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net bir şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin bir parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika

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