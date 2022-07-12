Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

12.07.2022 00:19

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar ikinci haftasında devam ediyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar ikinci haftasında devam ediyor.

"Ültimatom-hayır sağ olun" sloganıyla düzenlenen protestonun 8'inci gününde göstericiler, hükümet binası önünde başlattıkları eylemi gerçekleştirdikleri yürüyüşle önce Adalet Bakanlığı ardından da Meclis binası önüne taşıyarak, öneriye karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Göstericiler gelecek günlerde de protestoya devam edeceklerini belirterek, dağıldı.

Kuzey Makedonya Meclisinde yapılan koordinasyon toplantısında, AB müzakere çerçevesi, Avrupa Konseyinin sonuçlarını temsil eden belgenin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili Meclis oturumunun ne zaman görüşüleceği konusunda henüz tarih belirlenmedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı.

Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.

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Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika

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