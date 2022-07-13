Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

13.07.2022 23:23

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar 10. gününde devam ediyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar 10. gününde devam ediyor.

"Ültimatom-hayır sağ olun" sloganıyla düzenlenen protestonun 10. gününde göstericiler, hükümet binası önünde başlattıkları eylemde, önce Dışişleri Bakanlığına, ardından da Meclis binasına yürüdü, öneriye karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Kuzey Makedonya Meclisinden yapılan açıklamada, AB müzakere çerçevesi, Avrupa Konseyinin sonuçlarını temsil eden belgenin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili Meclis oturumunun 14 Temmuz'da düzenleneceği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de milletvekillerine hitap edeceği bildirildi.

Ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki Meclis oturumunun sonucu ne olursa olsun partisinin anayasal değişikliklerini desteklemeyeceğini kaydetti.

Protestolar olaysız geçerken, göstericiler yarınki protestonun Meclis oturumunun düzenleneceği öğle saatlerinde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı.

Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kovaçevski, yaptığı açıklamada, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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