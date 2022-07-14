Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar 11. gününde sürüyor.
"Ültimatom-hayır sağ olun" sloganıyla düzenlenen protestonun 11. gününde göstericiler, meclis binası önünde toplandı.
Bugün protesto, Üsküp'ü ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in meclisin 80. oturumunda milletvekillerine hitap ettiği sırada düzenlendi.
Göstericiler, meclis binasına yumurta atarak öneriyi protesto etti.
Leyen'in konuşmasının ardından başlayan 81. oturumunda ise AB müzakere çerçevesi, Avrupa Konseyinin sonuçlarını temsil eden belgenin incelenmesi ve karara bağlanması meselesi tartışılıyor.
Müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisi
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı.
Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Kovaçevski, yaptığı açıklamada, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.
Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika