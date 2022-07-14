Kovaçevski, yaptığı açıklamada, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Leyen'in konuşmasının ardından başlayan 81. oturumunda ise AB müzakere çerçevesi, Avrupa Konseyinin sonuçlarını temsil eden belgenin incelenmesi ve karara bağlanması meselesi tartışılıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor - Son Dakika

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