Kuzey Makedonya'da "Açık Balkan" Zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da "Açık Balkan" Zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısında konuştu

08.06.2022 21:05
Kuzey Makedonya'da "Açık Balkan" Zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısında konuştu

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen "Açık Balkan" (Open Balkan) girişimi zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen "Açık Balkan" (Open Balkan) girişimi zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltiya, katıldıkları zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Kovaçevski, söz konusu zirvenin verimli, bölge için yeni ve pozitif bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek "Bugün burada Ohri'de, kültür ve turizm alanında iş birliği noktasında yeni sayfalar açıyoruz. Açık Balkan ülkelerinden vatandaşlarımız hem ekonomi hem de diğer alanlardaki faydaları en hızlı şekilde hissetsin. Bunlar, Saranda, Ohri veya Kopaonik'te uygun koşullarda ve düzenlenmiş fiyatlarla bir tatil bile olabilir." ifadelerini kullandı.

Girişime katılan ülkelerin ekonomik krizle mücadele ve gıda ile enerji kıtlığıyla başa çıkmak için iş birliği yapmaktan yana olduğunu dile getiren Kovaçevski, Açık Balkan girişiminin bir parçası olmayan Karadağ ve Bosna Hersek'in de bu zirveye katılmalarından dolayı söz konusu zirvenin bir "milat" olduğunu vurguladı.

Vucic de liderler arasındaki görüşmelerin gelecekte de devam edeceğinin ifade ederek, "Biz zaten gelecek hafta video konferans yöntemiyle görüşeceğiz. Tüm Avrupa'yı ve dünyayı tehdit eden krizi 6 ay ile 1 yıl arasında aşmak ve en iyi çözümleri bulmak için uzmanlarımızı bir araya getirmek amacıyla görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı devam ettirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların yaşamlarını iyileştirme noktasında çözümler bulma meselesini görüştüklerini söyleyen Vucic, bu kapsamındaki sonuçların hemen görünür olmayacağını kaydetti.

Açık Balkan girişimine katılan ülkeler arasında hemen hemen hiçbir ikili sorun bulunmadığına işaret eden Vucic, hatta bu ülkelerin yıllardır açık olan sorunları çözmeyi başardığını belirtti.

Ayrıca Vucic, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya teşekkür ederek, Rama'nın liderliği olmadan Açık Balkan'ın hayatta kalamayacağının altını çizdi.

Rama ise 6 Batı Balkan ülkesinden 5'inin liderinin bu zirveye katılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Altı liderin de hep beraber burada olmasını istediğini belirten Rama, ancak Açık Balkan'ın ne duracağını ne de kapanacağını vurguladı.

Gıda ve enerji krizinin kötüleşmesiyle iş birliğinin daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Rama, "Açık Balkan, üç kişinin bir fikri olarak doğdu. Bugün bu sadece üç kişinin fikri değil ve sadece üç kişinin işi değil. Açık Balkan bugün tüm insanlarındır." diye konuştu.

" Rusya'nın Açık Balkan girişimine dahil olup olmadığı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un girişime yönelik destek açıklaması" ile ilgili bir soru üzerine Rama ve Vucic, bu girişimin, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'ın münhasır ve ortak bir girişimi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Tegeltiya, ülkesinin de Açık Balkan girişiminin bir parçası olması gerektiğini belirterek, Bosna Hersek'in de bu girişimin bir parçası olması noktasında siyasi bir uzlaşı sağlayacağı yönünde umudunu dile getirdi.

Abazovic de Batı Balkanlarla ilgili birkaç toplantıya katıldığını ancak bu zirvenin bölge için "yeni bir yüz" olduğunu ifade ederek, zirve kapsamında ele alınan tüm konuların, bölge ülkelerinde yaşayan vatandaşların hayat standartlarıyla ilgili olduklarını ifade etti.

Zirve kapsamında Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan arasında farklı alanlarda anlaşmalar ve iş birliği protokolleri imzalandı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Makedonya, Edi Rama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Açık Balkan' Zirvesine katılan liderler ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

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