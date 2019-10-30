Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi

Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi

56 dakika önce

Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Türk kökenli hakim Salih Murat seçildi.

Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi, System.String[]

Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Türk kökenli hakim Salih Murat seçildi.

Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Salih Murat'ın, mahkemenin yeni başkanı seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski'nin görev süresinin sona ereceği 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Salih Murat kimdir?

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı Vrapçişte'de 1966'da dünyaya gelen Salih Murat, Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden 1991'de mezun oldu.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin de kurucuları arasında yer alan Murat, 2012'de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Murat, Anayasa Mahkemesi üyeliğe seçildikten sonra, mahkemenin başkanlığını da yapacak ilk Türk olacak.

Evli olan Murat'ın 4 çocuğu bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak
Azeri uyruklu Rus askeri, Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi CNN Türk'teki canlı yayın kazası sosyal medyada gündem oldu Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınırdaki Türk askerine "Her şey yahşidir" diye seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]