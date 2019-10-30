Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi

Evli olan Murat'ın 4 çocuğu bulunuyor.

Murat, Anayasa Mahkemesi üyeliğe seçildikten sonra, mahkemenin başkanlığını da yapacak ilk Türk olacak.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin de kurucuları arasında yer alan Murat, 2012'de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı Vrapçişte'de 1966'da dünyaya gelen Salih Murat, Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden 1991'de mezun oldu.

Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Salih Murat'ın, mahkemenin yeni başkanı seçildiği ifade edildi.

Kuzey Makedonya 'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Türk kökenli hakim Salih Murat seçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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