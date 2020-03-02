Kuzey Makedonya'da Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu.

Kuzey Makedonya'da Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu, System.String[]

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu.

Başkent Üsküp'teki Arasta Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programda, Türk ordusu ve Türk milleti için dua edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, mazlum coğrafyalara adalet götürmek için gayret gösteren Türk milleti ve ordusuna yardım etmesi için Allah'a dua ettiklerini belirterek Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan kahraman ordu mensuplarının muzaffer olması temennisinde bulundu.

Alkan, böyle dönemlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkati çekti.

Makedonya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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