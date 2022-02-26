Kuzey Makedonya'da "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi" başladı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca ?(YTB) "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Dergicilik ve Podcast Yayıncılığı Toplantısı" düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yakup Yıldız, YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Nedim Aslan, YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YTB'nin dünyanın farklı bölgelerinde ve Balkanlar'da soydaşların yoğun olduğu bölgelerde farklı faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Aslan, "Malumunuz Balkanlar köklü bir Türk edebiyatı geçmişine sahip. Bu Türk edebiyatından esinlenerek yeni neslin bir şekilde o Türkçeyle, Türk edebiyatıyla hemhal olmasını, onu devam ettirmesini sağlamak üzere geçtiğimiz yılın sonunda Yazarlık ve Edebiyat Akademisi başlattık. İlk önce Kosova'da 1 haftalık bir eğitim verdik. 6 farklı ülkeden yaklaşık 45 öğrenci." şeklinde konuştu.

Başvuruları gönüllülük esasına dayanarak aldıklarını, ardından öğrencileri mülakatlarla seçtiklerini ifade eden Aslan, "Bunları eğitimlere tabi tuttuk. Ardından da yaklaşık bir üç ay boyunca bu gençlere çevrimiçi yine bir Edebiyat ve Yazarlık Akademisi düzenledik. Şimdi artık inşallah bu toplantımızla birlikte tüm Balkanlar'a hitap edecek bir gençlik dergisi, Türk edebiyatı dergisi çıkarmayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde podcast yayıncılığı üzerine çalışmalarımız olacak." dedi.

Burada 35 kişinin katılımıyla birkaç gün sürecek toplantılarda YTB'nin desteğiyle bir dergi çalışması yapacaklarına işaret eden Aslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'den çok değerli hocalarımızla vakit geçirdiler. Örneğin, Kosova Prizren'de geçtiğimiz yılın sonunda bir haftalık bir eğitim aldılar. Bu eğitimin sonunda yaptığımız değerlendirmelerde, aldığımız geri dönüşlerde ve onlardan istediğimiz çalışmaları da derleyerek bir şekilde yeni seçimlerde bulunduk ve 35 kişi bu elemeden geçti. Bu 35 kişiyle aynı zamanda 3 aylık çevrim içi eğitimlere devam ettik. Bu eğitimler sonucunda da artık öğrencilerimiz bir şekilde yeni çıkacak dergiyle hem yayın kurulunun oluşturulması hem işte hangi konuların belirleneceği üzerine burada büyük bir çalıştayımız olacak. Ardından inşallah yakın zamanda bir dijital dergi projemiz olacak."

Aslan, bu projeye Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek Hersek ve Arnavutluk'tan öğrencilerin katılım gösterdiğini belirtti.

YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Kazancı ise YTB'nin farklı bölgelerde düzenlediği çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bu programın önemine işaret eden Kazancı, "Bu, önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde baktığımızda belki yüzlerce eserin, yazıldığı, çevrildiği, basıldığı bir edebiyat çalışmasının başlangıcı. İnşallah önemli bir çalışma olacak. Bu arkadaşlarımız dergi ve podcast yayıncılığı için yeni bir medya oluşturmak için kafa yoracaklar, istişarede bulunacaklar, tartışacaklar ve nihayette önemli bir mecra hayata geçirilecek." şeklinde konuştu.

Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi Dergicilik ve Podcast Yayıncılığı Toplantıları, 2 Mart'a kadar devam edecek.