Kuzey Makedonya'da

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Türkiye, Kuzey Makedonya ve ülkedeki Türk toplumu arasındaki güzel ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye ile var olan güçlü ve kopmaz bağlarımız gibi Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ile de güçlü ve kopmaz bağlarımız var." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Hareket Partisi (THP) tarafından "Balkan Türk Forumu" düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki bir otelde düzenlenen forumda konuşan Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Spasovski, Türkiye, Kuzey Makedonya ve ülkedeki Türk toplumu arasındaki güzel ilişkilere işaret etti.

Spasovski, "Türkiye ile var olan güçlü ve kopmaz bağlarımız gibi Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ile de güçlü ve kopmaz bağlarımız var." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın zorlu yollardan geçtiğini ve bu süreçte Türk toplumu ile ilişkilerinin kuvvetiyle engellerin aşıldığını dile getiren Spasovski, hükümetin, ülkedeki tüm topluluklara eşit mesafede olduğunu kaydetti.

Spasovski, Balkan Türk Forumu'nun Üsküp'te düzenlenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, alınacak bütün kararların bütün topluluklara, ülkelere, milletlere örnek olacağını ve bütün kararları saygıyla karşılayacaklarını söyledi.

"Nerede bir Türk yaşıyorsa Balkan Türkleri de orada"

THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de bilim, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimleri Üsküp'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balkan coğrafyasında var olma mücadelesi veren Türk topluluklarının bugüne kadar yaşadıkları ülkelerde büyük ölçüde başarı sağladıklarına dikkat çeken İbrahim, Balkan Türklerinin yaşadıkları ülkelerin en sadık vatandaşları olduklarını kanıtladıklarını belirtti.

İbrahim, Kuzey Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde, Yunanistan ve Bulgaristan Türklerinin desteğinin "sevindirici" olduğuna işaret ederek, "Nerede bir Türk yaşıyorsa Balkan Türklerinin de orada olduğunu görmekteyiz." dedi.

THP Genel Başkanı İbrahim, Türk dünyasının dağınık coğrafyada yaşamasına karşın gönüllerin, davanın ve Türklük bilincinin bir olduğunu sözlerine ekledi.

Balkan Türk Forumu kapsamında "Türkçe Eğitim Paneli" ve "Kültür Paneli" olmak üzere iki panel düzenlendi, katılımcılara İbrahim tarafından plaket takdim edildi.

Foruma Dış Yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedrettin Guliyev, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Forum bugün sona erecek.