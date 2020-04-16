Kuzey Makedonya'da başbakan, yardımcısı ve bazı bakanlar kendilerini tecrit edecek - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da başbakan, başbakan yardımcısı ve bazı bakanlar, dün bir araya geldikleri ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinin belediye başkanı Maksim Dimitrievski'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklaması üzerine kendilerini tecrit edeceklerini duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, dün Kumanova'daki kriz merkezini ziyaret eden başbakan Oliver Spasovski, Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Eğitim Bakanı Arber Ademi ve Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreteri Vladimir Miloşev'in kendilerini tecrit edecekleri bildirildi.

Açıklamada, Dimitrievski'nin düzenlediği toplantıya katılan herkesin gerekli protokollere uyduğu ve eldiven ile koruyucu ekipman kullandığı kaydedildi.

Kumanova şehrinde epidemiyolojik değerlendirmelerin yapıldığı ve belediye başkanı ile temas halinde olan kişilerin analiz edildiği aktarılan açıklamada, tespit edilen şahısların 14 günlük izolasyonda kalmaları için talimat verileceği ifade edildi.

Dimitrievski, hükümetin açıklamasından birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde kendisinin de bulunduğu 40 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 18 Mart'ta ilan edilen 30 günlük olağanüstü halin (OHAL) süresinin sona ereceğini hatırlatarak, sürenin 30 gün daha uzatılacağını bildirdi.