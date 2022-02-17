Kuzey Makedonya'da bir kadın, pusetteki bebeğiyle nehre düştü - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te pusetteki bebeğiyle nehre düşen kadın, gençler tarafından kurtarıldı.

Başkentin ortasından geçen Vardar Nehri kenarında bebeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın, şehir meydanı yakınındaki bir mevkide pusetle nehre düştü.

AA muhabirinin elde ettiği görüntülerde, nehir kenarında bulunan birkaç gencin, önce kadın ve çocuğunu ardından da puseti nehirden çıkardığı görüldü.

Görgü tanıkları, ayağı kayıp Vardar Nehri'ne düşen kadın ve çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.