Kuzey Makedonya'da "Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi" konulu çevrim içi panel düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da "Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi" konulu çevrim içi panel düzenlendi

26.04.2021 16:31
Kuzey Makedonya'da

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi" konulu çevrim içi panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi" konulu çevrim içi panel düzenlendi.

Üsküplü şair Fettah Efendi'nin ölümünün 58. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, şairler ve kültür alanında çalışma yapanlar katıldı.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, programda yaptığı konuşmada, Fettah Efendi'yi Yahya Kemal Beyatlı'dan sonra Üsküp'ü, Kuzey Makedonya'yı ve kendilerini en güzel anlatan yazar olarak nitelendirdi.

Yugoslavya döneminde Fettah Efendi'nin yargılanarak hapse atıldığını anlatan Murat, o dönem adil olmayan, hukukun üstünlüğünü sağlamayan ve ideolojik olarak dayatılmış bir sistemin bulunduğunu söyledi.

Murat, o dönem uluslararası hukukun da istenilen noktada olmadığını vurgulayarak, "Yugoslavya'da sağ denilen, muhafazakar vatanperver olan unsurlara maalesef bir savaş açılıyor. Makedonya'da da bu genel bir ideolojik hesaplaşmaydı." dedi.

"Fettah Efendi'nin çok önemli bir düşünür olduğunu düşünüyorum"

YEE Üsküp Müdürü Serhat Kula, Osmanlı döneminde Arnavutluk'un askeri anlamda geliştiğini, güney bölgelerin ise biraz daha diplomatik, bürokratik meselelerle meşgul olduğunu söyledi.

Kula, Makedonya bölgesi ve Kosova-Makedonya üçgenindeki bölgeye bakıldığında biraz daha alimlerin, şairlerin, gönül insanlarının ve Balkan bölgesindeki dini yapının ev sahipliğini yaptığını gördüklerini belirtti.

Fettah Efendi Derneği Başkanı Sevba Abdula da Fettah Efendi isminin daha geniş bir kesime duyurulması noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Fettah Efendi'yi öncü bir kahraman olarak nitelendiren Abdula, "Toplumların öncüleri bu anlamda, toplumların başına gelen şeyleri çok önceden hissederler, düşünürler bu konuda kafa yorarlar. Bu anlamda Fettah Efendi'nin çok önemli bir düşünür olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Abdula, Üsküplü şairin 60. ölüm yılı vesilesiyle yayımlanmış şiirleriyle uluslararası çapta bir sempozyum düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ise yaptığı sunumda, Fettah Efendi'nin sıkça Vardar Nehri, Üsküp Gazi Baba'daki tekke ve eğitim verdiği medrese hakkında şiirlerinde bahsettiğini anlattı.

Fettah Efendi kimdir?

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1910 yılında doğan Üsküplü şair ve müderris Abdülfettah Rauf, halk arasında daha çok Fettah Efendi adıyla tanınmıştır.

Şiirlerinin büyük bir kısmında, Osmanlı medeniyetinin mirasına karşı duyduğu hasret ve üzüntüyü dile getirmiştir.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya'dan Türkiye'ye başlatılan göçe karşı çıkmış, bu göçün dini açıdan caiz olmadığını söylemiş ve bu görüşünü şiirleriyle de ifade etmiştir.

Fettah Efendi Balkanlarda Osmanlı Türkçesi ile yazan ve aruz veznini kullanan son nesil şairlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yunus Emre, Makedonya, Üsküp, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Bir Vatan Şairi: Fettah Efendi' konulu çevrim içi panel düzenlendi - Son Dakika


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