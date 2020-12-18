Kuzey Makedonya'da bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın imhasına başlandı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın imhasına başlandı

18.12.2020 19:41
Kuzey Makedonya'da bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın imhasına başlandı, System.String[]

Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü ekiplerince ülkenin güneybatısındaki Manastır şehrinde bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın imhasına başlandı.

Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü ekiplerince ülkenin güneybatısındaki Manastır şehrinde bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın imhasına başlandı.

Negotino şehrindeki Krivolak Askeri Eğitim Merkezi'nde başlatılan imha çalışması sonrası, Koruma ve Kurtarma Müdürü Bekim Maksuti ile Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü Piroteknik Ekip Başkanı Eftim Mitrov açıklamalarda bulundu.

Maksuti, Manastır merkezinde şimdiye kadar Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma en yüksek miktarda (12 bin 300 adet) 75 milimetre çapında ateşleyicisi olmayan top mermisi bulunduğunu aktararak, dönemin Selanik Cephesi çizgisinin geçtiği Kuzey Makedonya'nın güney ve güneybatı kesimlerinde tehlikeli askeri mühimmatın varlığından söz etti.

Bu kadar yüksek miktardaki bombaların imhasının birkaç aşamada gerçekleşeceğini kaydeden Maksuti, imhanın güvenli olacağını ve çevreyi kirletmeyeceğini ifade etti.

Mitrov da bugün 4 çukurda 400'er bombanın imha edildiğini ve tüm bombaların toplamda 3 ton patlayıcıyla imha edileceğini belirtti.

Manastır Şehir Stadyumu yakınlarında 27 Ekim'de bombaları bulan, kaldıran ve imhasında görev alan Koruma ve Kurtarma Müdürlüğünden 7 yetkiliye hükümet tarafından para ödülü verileceği açıklandı.

Bombalarının toplanması, depolanması ve Negotino'daki merkeze taşınması Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ordu kaynakları ile gerçekleştirildi.

Birinci Dünya Savaşı, Makedonya, Selanik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın imhasına başlandı - Son Dakika


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