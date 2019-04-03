Kuzey Makedonya'da Cessna Tipi Küçük Uçak Düştü: 4 Ölü

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da Cessna P210N tipi küçük uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada dört Bulgar vatandaşı hayatını kaybetti.

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da Cessna P210N tipi küçük uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada dört Bulgar vatandaşı hayatını kaybetti.





Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Toni Angelovski, düzenlediği basın toplantısında, Ohri'den Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket eden Cessna P210N tipi uçağın yerel saatle saat 16.16'da radardan kaybolduğunu söyledi.





Angelovski, İçişleri Bakanlığı yetkilerinin uçağın saat 19.00 civarında başkent Üsküp'ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde bulunan Solunska Glava yakınlarında düştüğünü tespit ettiği bilgisini paylaştı.





Sivil Havacılık Ajansı'ndan yapılan açıklamada da uçak enkazının ve uçaktaki dört yolcunun cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi.





Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı olan Makedonya Enformasyon Ajansı (MİA) ise ölen kişilerin Bulgaristan vatandaşı olduğunu duyurdu.



Bu arada, Havacılık Kazaları ve Ciddi Olayları Araştırma Komitesi'nce, uçak enkazının yüksek bir mevkide ulaşılamayan bir arazide bulunduğu, arama çalışmalarına kötü hava şartlarından dolayı yarın devam edileceği bildirildi.

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